В агентстве "Россия сегодня" презентовали проект "Бессмертная память"

Задача проекта – выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР из иностранных архивов.

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Круглый стол на тему "Нацистский геноцид: новые документы и материалы" с участием спикеров Ассамблеи народов Евразии и экспертов мультимедийного проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Круглый стол в формате видеомоста объединил участников из России, Латвии, Казахстана и Таджикистана.

Ключевой темой обсуждения стала презентация международного проекта ассамблеи – "Бессмертная память", задача которого выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях нацистов против граждан СССР из иностранных архивов. Проект также включит материалы, обнародованные по завершении Нюрнбергского трибунала, который первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной огласке преступления нацистов против мира и человечности.

Андрей Бельянинов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии: "К сохранению исторической памяти все более активно подключается общественность – российская и мировая. Работа Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" по сохранению исторически ценностного наследия Великой Отечественной и Второй мировой войн одновременно отвечает интересам России и всех стран – победителей и союзников. Востребованность такой общественной структуры становится еще более очевидной, если учесть беспрецедентную антироссийскую пропагандистскую кампанию, развязанную в последние годы. По всему миру стало намного сложнее организовывать и проводить мероприятия, связанные с памятованием даже таких однозначных по своему идеологическому содержанию событий, как разгром фашизма Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции. Важнейшей задачей Международного организационного комитета проекта "Бессмертная память" является создание общего электронного банка документов о нацистских преступлениях, а также создание единой картотеки нацистов и их пособников, совершивших преступления против мира и человечности. Эта достойная научно-организационная задача выпадает на долю нашего поколения. Ее выполнение будет способствовать восстановлению исторической справедливости и станет надежной преградой тем, кто пытается переписать историю, реабилитировать нацизм и очернить великую победу советского народа и всех стран и народов – победителей нацизма".

В ходе круглого стола был также презентован трансмедийный исторический проект РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира", стартовавший в год 75-летия главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media и в соцсетях проекта ежедневно публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, на русском, немецком, французском и английском языках.

Своим читателям в течение года проект представляет уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала.

"Вопрос о документах, раскрывающих преступления нацизма, – один из ключевых для проекта. Мы проводим много времени в архивах, работаем с опубликованными материалами – фото, видео, звук, машинопись. В центре наших публикаций всегда документ. Эти свидетельства такой силы, что иногда даже закаленные наши коллеги испытывают эмоциональные трудности в работе над темой. Поэтому мы с огромным вниманием относимся к этой важнейшей работе по поиску и оцифровке документов, связанных с преступлениями против мирного населения СССР – этот пласт исторической памяти еще предстоит изучить", – отметила в ходе круглого стола руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира", журналист и писатель Наталия Осипова.

В ходе круглого стола была достигнута договоренность о публикации избранных материалов проекта "Бессмертная память" по факту преступлений нацистов против граждан СССР на портале nuremberg.media.

Ассамблея народов Евразии – международная неправительственная организация, нацеленная на формирование общественной интеграционной модели во имя утверждения мира и согласия путем развития многостороннего сотрудничества и общественной (народной) дипломатии на евразийском пространстве. В настоящее время Ассамблея объединяет представителей более 43 стран. Ассамблеей заключено 107 партнерских соглашений в сфере культуры, предпринимательства, развития интеграционных связей между народами Евразии и общественной дипломатии.

Проект "Нюрнберг. Начало мира" проводится при поддержке генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия24" и "Москва24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "ВестиFM", сайта "Комсомольской правды".

Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический Музей, Еврейский музей и центр толерантности.

Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской Государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального Музея вооруженных сил, Росархива, а также МХАТа им. Горького и газеты "Правда".

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