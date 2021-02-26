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В Нигерии похищены 300 школьниц

© AP Photo / Ben Curtis
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Sputnik Абхазия
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Некоторые нападавшие были в форме сотрудников службы безопасности, когда ворвались в общежитие к школьницам.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Боевики напали на школу в северо-западном нигерийском штате Замфара и похитили около 300 учениц, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету PM News.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что террористы напали на среднюю школу для девочек в населенном пункте Джангебе в ночное время в пятницу. По имеющимся данным, десятки боевиков сначала атаковали военный пост рядом со школой и затем ворвались в это учебное заведение. Известно, что похитили они учениц и увели их примерно в 02.00 (04.00 мск).

Несколько военнослужащих при атаке могли получить ранения, о жертвах изданию не было известно. По данным источников газеты, местные жители разыскивают похитителей, чтобы спасти похищенных школьниц.

Работник учебного заведения рассказал газете Punch, что боевики прибыли в пятницу ночью к школе на автомобилях и мотоциклах. Некоторые нападавшие были в форме сотрудников службы безопасности, когда ворвались в общежитие и похитили более 300 школьниц.


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