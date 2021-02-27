НАТО назвала "Панцири" идеальным средством против беспилотников

Комплекс способен поражать аэродинамические и баллистические цели на дальности до 20 километров и на высоте до 15 километров.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять такие угрозы перед началом своих операций, говорится в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса (Joint Air Power Competence Centre), который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указывается, что ЗРПК "Панцирь-С" был изначально разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия (особенно от средств воздушного нападения, применяемых на малых и предельно малых высотах).

"За счет этих характеристик "Панцирь-С1" идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам", - говорится в отчете.

При этом уточняется, что сами регулярные части ПВО обычно нацелены на поражение средневысотных и высотных беспилотников большой продолжительности полета.

"Панцирь" и подобные ему комплексы противодействия БПЛА, развернутые совместно с другими боевыми системами "представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий", говорится в выводах доклада.

В докладе отмечается особое внимание, с которым отнеслась Турция к ликвидации всего одного активного сирийского "Панциря" в Идлибе в рамках своей операции "Весенний щит".

"Это была оперативная цель, представляющая реальную угрозу для выполнения беспилотной авиацией задач по поддержке с воздуха наземных сил и требующая немедленного уничтожения", - говорится в документе.

Для поражения единственного "Панциря", дислоцированного в Идлибе, уточняется в отчете, турецкая сторона провела интенсивную операцию по его радиоэлектронному подавлению.

"Уничтожение таких высокоэффективных целей расценивалось (турецкими военными – ред.) как критически важный момент для достижения целей всей операции", - сказано в докладе.

Как следует из открытых источников, за время боевого применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1", имеющиеся у сирийских и ливийских войск, а также несущие охрану российской авиабазы Хмеймим, в общем уничтожили более сотни беспилотников и ракет различного класса и назначения. В том числе, согласно различным открытым данным, "Панцирями" неоднократно сбивались турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и БПЛА израильского производства типа Heron, был уничтожен минимум один беспилотник RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator производства США.

Комплексы российского производства также десятками уничтожали реактивные снаряды и баллоны, запускаемые боевиками из систем залпового огня. Кроме того, "Панцири" эффективно участвовали в отражении массированного удара крылатыми ракетами, который нанесли по территории Сирии самолеты и корабли США, Великобритании и Франции 14 апреля 2018 года. По данным российского Минобороны, ЗРПК было поражено 23 цели и израсходовано на это всего 25 ракет, то есть эффективность применения была почти 100%.

Комментируя публикацию Центра передового опыта НАТО, российский военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что эффективность работы, в частности, комплексов "Панцирь-С", обеспечивающих противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, была тщательно проанализирована специалистами РФ и получила положительную оценку.

"Подавляющее большинство воздушных целей, по которым работали "Панцири" на Хмеймиме, были поражены уже первой ракетой", - отметил собеседник.

Он добавил, что, "судя по отчету, военные специалисты альянса стараются достаточно объективно оценивать возможности российских комплексов, чего не скажешь о западных пропагандистах".

ЗРПК "Панцирь-С" разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех) и предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Основное вооружение каждого ЗРПК составляют 12 сверхзвуковых управляемых зенитных ракет, дополнительное вооружение – четыре 30-миллиметровых автоматических скорострельных пушки. Комплекс способен поражать аэродинамические и баллистические цели на дальности до 20 километров и на высоте до 15 километров.