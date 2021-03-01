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ВОЗ назвала процент населения мира с антителами к COVID-19

© Sputnik / Magda Gibelli
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Sputnik Абхазия
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Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 114 миллионов случаев коронавируса, выздоровело более 64 миллионов человек, умерло более двух миллионов.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

© Sputnik / Илья Питалев
В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

Она отметила, что вакцинация - единственный способ достижения коллективного иммунитета.

По словам Сваминатан, ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира.

"Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета", - отметила эксперт.

Она добавила, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения.


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