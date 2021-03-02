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Турецкий адмирал рассказал, к чему может привести усиление НАТО в Черном море

© AFP 2019 / JOHN THYS
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Sputnik Абхазия
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Президент Украины Зеленский в ходе недавнего телефонного разговора с генсеком НАТО Столтенбергом высказался в поддержку расширения масштабов деятельности НАТО в Черноморском регионе и отметил заинтересованность Киева в увеличении присутствия сил Альянса в Черном море.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Усиление нестабильности в Черном море напрямую окажет негативное влияние на безопасность и геополитику Турции и региона в целом, поэтому региональные страны не должны поддаваться на провокации НАТО, ЕС и США, сказал адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз в комментарии Sputnik Турция.

© Foto / NATO Maritime Command
Стало известно, кто не будет участвовать в учениях НАТО в Черном море

Гюрдениз напомнил о том, что с подписанием в 1936 году Конвенции Монтре о статусе проливов в Черном море наступил период стабильности.

"Благодаря ограничениям, которые принесла конвенция Монтре для подводных лодок и авианосцев, правилу о сроке нахождения кораблей в течение 21 дня и тоннажа в 45 тысяч, ситуация в Черном море не стала похожа на Персидский залив".

Однако, по словам эксперта, после вступления в 2004 году в ряды НАТО стран Черноморского региона - Румынии и Болгарии, ситуация стала меняться. Он отметил, что присутствие НАТО в Черном море при постоянной операционной активности, периодические попытки нарушить некоторые положения Конвенции Монтре и изменить баланс сил в Черном море не отвечают интересам Турции.

Проливы являются воротами шести стран, включая саму Турцию, добавил Гюрдениз.

Он также прокомментировал процесс размещения американских военных в Греции, назвав  эту страну "главными воротами США в Восточном Средиземноморье и в процессе "сдерживания" России с юга". 

"США на греческой территории добились серьезного стратегического превосходства в ограничении торговых путей России, разместив в Греции свои базы, в том числе, в Александруполисе и на Крите. Америка, пользуясь турецко-греческим конфликтом как инструментом влияния, добились от Греции невероятных уступок. Таким образом, мы видим, как Греция превращается в главный американский оплот в Восточном Средиземноморье в вопросе сдерживания  России с юга", сказал отставной адмирал Турции.


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