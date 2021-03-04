Ученые выяснили, с какой группой крови легче заразиться COVID-19

Ученые во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Ученые из США выяснили, люди с какой группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Исследователи пришли к выводу, что люди со второй группой крови заражаются коронавирусом легче, чем другие.

Ученые-медики из бостонской больницы Brigham and Women's провели исследование по взаимодействую COVID-19 с эритроцитами, красными кровяными тельцами каждой из групп крови.

Они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности COVID-19 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит, насколько легко человек заразится.

Ученые пришли к выводу, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.

Респираторные клетки — это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен.

Эти выводы помогу ученым найти новые лекарства или методы профилактики.

Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов.