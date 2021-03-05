Атака из космоса: столкнется ли Земля с приближающимся астероидом Апофис

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Ученые смогут уточнить параметры его орбиты и, вероятно, понять, из чего он состоит. Такие данные необходимы для того, чтобы опровергнуть или подтвердить вероятность столкновения с Землей в 2029-м и 2068-м. Падение Апофиса на нашу планету грозит катастрофическими последствиями, пишет Альфия Еникеева для РИА Новости.

Все под Апофисом ходим

В 2004 году сотрудники Национальной обсерватории Китт-Пик, расположенной в пустыне Сонора (Аризона, США), заметили неизвестный астероид в относительной близости от Земли. Плохая погода и технические проблемы помешали хорошенько рассмотреть находку. Однако было понятно, что это довольно крупное небесное тело — около 400 метров в диаметре.

Несколько месяцев спустя астероид исследовали специалисты из Обсерватории Сайдинг-Спринг (Австралия). Они подтвердили информацию американских коллег и уточнили параметры орбиты. К декабрю, проанализировав данные, эксперты из Центра изучения околоземных объектов NASA подсчитали: вероятность столкновения с Землей — около двух процентов, а предполагаемая дата катастрофы — 13 апреля 2029 года. Астероид 2004 MN4 (позднее его назвали Апофисом в честь древнеегипетского бога тьмы и зла) — первый за всю историю наблюдений астрономический объект, которому присвоили четыре балла по Туринской шкале опасности небесных тел.

"Апофис знаменит тем, что вызвал панику в 2004-м. Когда параметры его движения определили с помощью оптических телескопов, оказалось, что попасть на Землю он может с вероятностью 1,5-2 процента. Это очень много, учитывая его размеры — около 350 метров в поперечнике. А значит, масса — порядка 70-80 миллионов тонн. В случае столкновения последствия были бы чудовищные. Поэтому выделили финансовые ресурсы, чтобы уточнить параметры его орбиты и ожидаемое время катастрофы, если она действительно случится. Это позволило создать целую сеть для слежения за такими астероидами", — объяснил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

Благодаря сети слежения ученые обнаруживают потенциально опасные объекты практически каждую неделю. Их орбиты пересекают орбиту нашей планеты, и потому есть, пусть и мизерная, вероятность столкновения. Всего с момента открытия Апофиса идентифицировали около 20 тысяч подобных небесных тел — астероидов и комет. Однако Апофис до сих пор относят к одной из самых серьезных угроз.

Отсроченная катастрофа

В 2009-м сотрудники Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и НПО имени Лавочкина рассчитали, что Земля может столкнуться с Апофисом весной 2036-го. И хотя вероятность такого исхода невелика, взрыв будет почти в тысячу мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: Тунгусский метеорит рванул всего на десять мегатонн, а мощность самой сильной водородной бомбы, когда-либо испытанной на Земле, составила 50 мегатонн.

Глобальной катастрофы после падения Апофиса авторы работы не прогнозировали, но территория, примерно равная Франции, по их мнению, превратилась бы в пустыню. Правда, уточняли ученые, эти выводы следует пересмотреть после сближения астероида с Землей в 2013-м и 2021-м.

Четыре года спустя это и произошло. Сопоставив данные астрономических наблюдений 2011, 2012 и 2013 годов, исследователи из NASA оценили шансы нашей планеты столкнуться с Апофисом в 2036-м как один на миллион.

Тем не менее во многих странах, в том числе и в России, специалисты искали способы лучше изучить астероид и понять, как предотвратить возможную катастрофу. Так, бывший в то время главой "Роскосмоса" Владимир Поповкин сообщал о планах отслеживать траекторию Апофиса, установив на нем радиомаяк с помощью космического аппарата, который, как предполагалось, совершит посадку на астероид примерно в 2020-м.

"Это был совместный проект ИКИ РАН и НПО имени Лавочкина (входит в состав "Роскосмоса" — Прим. ред.). Хотели вывести космический аппарат в окрестность Апофиса и сделать из него спутник. Это помогло бы рассмотреть астероид как следует, определить массу, уточнить орбиту и понять, что это — куча щебня, камень или железо. Ведь его состав до сих пор не изучен. Но, к сожалению, проект так и остался на бумаге, хотя уже определили, какой аппарат полетит, сколько это будет стоить, какая ракета-носитель потребуется. Вероятно, сыграло роль то, что Апофис все же признали относительно безопасным", — отметил Натан Эйсмонт.

Сниженная точность

Однако в 2019-м американские астрономы, наблюдая за Апофисом с помощью наземного телескопа "Субару", выяснили: его орбита может меняться. На нее влияет так называемый YORP-эффект (эффект Ярковского — О'Кифа — Радзиевского — Пэддэка), который приводит к увеличению скорости вращения тела. В результате астероид смещается от собственной траектории, определяемой только гравитационным полем, примерно на 170 метров в год. А значит, сценарий катастрофического столкновения с Землей полностью исключать нельзя. Временем возможного апокалипсиса обозначили апрель 2068 года.

"Эффект Ярковского — явление, в котором так просто не разберешься. Солнечный свет состоит из фотонов. Они разогревают поверхность астероидов, и те получают возможность переизлучить нагрев. Но разогревание идет с одной стороны, а переизлучение — остывание — с другой. Это создает фактически реактивную силу, которая и меняет траекторию. При прогнозировании движения небесных тел это надо учитывать. Однако в случае с Апофисом поправка на эффект Ярковского снижает точность вычислений. Ведь для того чтобы все правильно оценить, надо знать свойства поверхности: что за порода, как она нагревается, как остывает. А это пока никому не известно", — говорит профессор Эйсмонт.

Шанс найти ответы появился 5 марта 2021-го, когда Апофис подошел к Земле на самое близкое расстояние за последние восемь лет. Прямо сейчас на астероид направлен инфракрасный телескоп NASA NEOWISE. Его основная задача — рассчитать параметры движения небесного объекта и получить самые точные снимки его поверхности.

Еще раз такая возможность представится 13 апреля 2029-го. В этот день Апофис пройдет на минимальной дистанции от поверхности планеты — около 29470 километров, окажется внутри орбит геостационарных спутников, и его можно будет различить невооруженным глазом. Однако даже в этом случае вероятность столкновения с Землей ничтожна мала. По словам Натана Эйсмонта, — меньше тысячной доли процента.