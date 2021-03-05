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В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
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Sputnik Абхазия
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Всемирная организация здравоохранения объявила о всемирной пандемии новой коронавирусной инфекции в марте прошлого года.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Пандемия COVID-19 может закончится только к 2022 году, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Welt.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", — сказал он.

При этом, считает Клюге, необходима "европейская солидарность" — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.

ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.


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