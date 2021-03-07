09:20 07 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.43
  • EUR88.93
Поиск
Архивное фото

Доля женщин среди руководителей в России почти сравнялась с мужчинами

© Фото : kaboompics.com
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210307/1031963406/Dolya-zhenschin-sredi-rukovoditeley-v-Rossii-pochti-sravnyalas-s-muzhchinami.html

По мнению экспертов, примерное равное соотношение мужчин и женщин на руководящих постах сохранится и впредь.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях в России почти сравнялось и составило 45% против 55%, но это не следствие борьбы за равноправие полов, а результат прогресса, приводит РИА Новости мнение завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елены Егоровой, которая основывается на данных Росстата.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Женщины с гранатой: на полигоне в Гудауте уничтожен "противник"

"Причины роста не в том, что женщины стали бороться за равноправие, это естественный процесс развития – у них стало меньше детей, на помощь приходит бытовая техника, они освобождаются и, если хотят, они будут развиваться", - считает Егорова.

Она отметила, что образование в России равное, и кто приложил способности, тот и выходит на повышение. Эксперт полагает, что такое соотношение мужчин и женщин на руководящих постах сохранится или будет колебаться в этих пределах.

"Хоть мы и говорим, что женщины идут на руководящую должность, но они остаются женщинами. Одно дело занять позицию руководителя управления, департамента, и другое – возглавить компанию, крупное предприятие, министерство. Там уже работа ненормированная, нервная, не все женщины этого хотят", - добавила эксперт.

По информации Росстата, в 2019 году из 35 миллионов работающих женщин 1,96 миллиона (или 5,6% от общего числа занятых женщин) занимали руководящие позиции. Мужчин-руководителей в 2019 году насчитывалось почти 2,4 миллиона человек или 6,5% из 36,9 миллиона занятых.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Джон Траволта и "Три грации" против коронавируса: COVID-граффити со всего мира
Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Хабаровском крае
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться