"Мы видим себя членами альянса": когда Киев собрался вступать в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Крым не воссоединился бы с Россией, будь Украина в Североатлантическом альянсе.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Столтенберг ранее говорил, что после Майдана страна развивается в правильном направлении, а Киев просил его предоставить план вступления в западный военный блок. О каких несостоявшихся событиях рассказывает Столтенберг и зачем, читайте в материале Антона Лисицына для РИА Новости.

Один за всех

Об альтернативном прошлом Украины Столтенберг рассуждал, когда беседовал со студентами в Колледже Европы в бельгийском Брюгге. "Этого (воссоединения Крыма с Россией. — Прим. ред.) бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если кто-то атакован, действует правило: один за всех и все за одного", — заявил генсек.

У отношений НАТО и Украины солидная история — они начались сразу, как республика стала независимой. В 1992-м новая страна вошла в Совет североатлантического партнерства, в котором, к слову, состоят Россия и все постсоветские государства. Затем Киев, как и Москва, присоединился к натовской программе "Партнерство во имя мира". Но Россия после событий 2014-го — вхождения Крыма в ее состав и насильственного захвата власти в Киеве — заморозила все виды сотрудничества с блоком.

Украина установила особые отношения с альянсом только в 1997-м, подписав отдельную хартию — договор, который расширил рамки взаимодействия. Стороны обменялись официальными представительствами. После 2014-го заявления о желании вступить в альянс звучали в Киеве все чаще, и в 2019 году Верховная рада закрепила в конституции курс на членство в блоке.

Политика стремления в НАТО перешла по наследству к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. В конце февраля он пообщался со Столтенбергом по телефону, после чего написал в микроблоге Twitter слова благодарности генсеку Альянса. "Наша ближайшая цель — ПДЧ (план действий по членству. — Прим. ред.). Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор", — заверял глава государства.

Столтенберг, со своей стороны, традиционно заявил о поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности. "Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему привержены укреплению тесного партнерства", — опубликовал он в социальной сети дежурные фразы.

Помимо сдержанных формулировок на высшем уровне звучали и заведомо провокационные предложения. Так, например, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил НАТО, что организация может использовать воздушное пространство над российским Крымом для переброски военных грузов.

Поскольку эти слова вызвали скандал, с разъяснениями выступил Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (несуществующем сейчас образовании). Он отметил, что заявление министра не имело никакого практического смысла — Киев не мог призывать натовских летчиков летать над полуостровом, который не контролирует.

"Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом! Нет. Мы говорим, что согласны с тем, чтобы страны НАТО пользовались этим районом", — объяснял Бабин хитрость Криклия.

Альянс увеличивал присутствие в морском пространстве, на Черном море, недалеко от российских границ. Обосновывали это якобы увеличившейся угрозой со стороны России и стратегической важностью акватории. "У нас есть два близких и очень ценных партнера в регионе: Украина и Грузия, — говорил Столтенберг. — В то же время мы стали свидетелями значительного наращивания российских войск в Черном море".

Вскоре в подтверждение слов генсека НАТО в Черном море развернули военно-морские учения Poseidon 21, правда, не очень масштабные. Участвовали тральщики, гидрографический корабль, минный заградитель, а не ударные корабли.

Надежды Киева

Не так давно Столтенберг обнадежил украинских партнеров, сказав, что они действуют в правильном направлении и в надежности блока не надо сомневаться. "В 2008 году НАТО приняла решение о членстве Украины, и мы ему верны. Важно направить как можно больше серьезных усилий на позитивные изменения, которые уже идут в государстве. Необходимо продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты", — посоветовал он правительству страны.

В декабре 2020-го министр обороны Андрей Таран даже озвучил срок, когда Киев хотел бы получить план действий по членству в блоке. Надежды чиновник возлагал на саммит 2021 года. Украинские власти ищут все более тесной интеграции с организацией "С учетом <…> стратегической цели мы намерены начать более интенсивный этап наших отношений с НАТО. Определенным образом этому способствует полученный Украиной в июне этого года статус партнера с расширенными возможностями", — сообщал глава Минобороны. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже приблизились к совместимости с армиями альянса.

А в Министерстве иностранных дел назвали и дату вступления в союз. "В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", — высказалась замглавы ведомства Эмине Джапарова.

В сентябре кабинет министров утвердил часть программы по пропаганде НАТО среди населения. Для улучшения имиджа альянса следовало создать видео- и аудиоролики, напечатать брошюры, листовки и постеры, провести пресс-конференции и брифинги, а для школьников — особые тематические занятия. К слову, "уроки НАТО" вместо "уроков мира" в украинских школах хотели проводить еще в 2008-м — при президенте Викторе Ющенко.

Область фантазий

Военный политолог Константин Сивков напомнил, что сейчас устав НАТО предохраняет Украину от членства в альянсе. "Киев не отвечает требованиям: статья пятая документа требует совместных боевых действий от союзников, а при наличии территориальных претензий всем остальным предлагают воевать за интересы одного государства. Но и ранее Украина не вписывалась в стандарты альянса — как минимум Вооруженные силы республики не соответствовали по составу. Поэтому до 2014-го вступить в НАТО страна не могла — это из области фантазий", — отмечает эксперт.

Доктор политических наук Александр Гусев приводит целый список причин, по которым до 2014-го Украину в блоке не ждали. "Экономическая ситуация оставляла желать лучшего. Армия влачила жалкое существование, никто не рассматривал украинские вооруженные силы всерьез как часть боевой машины альянса. И внутренняя политическая обстановка не способствовала членству. Если, скажем, жители Галиции спят и видят у себя натовских солдат, то на юге и востоке эти мечты не разделяют. Политики отдавали себе отчет, что далеко не все население придет в восторг от вступления в блок", — объясняет политолог.

Об этом же красноречиво говорят исследования социологов. Так, согласно данным опроса, проведенного в конце 2020-го фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), количество украинцев, поддерживавших членство в НАТО, уменьшилось. В 2019-м положительно к этой идее относились 53 процента, спустя год — только 42. Число тех, кто выступает за внеблоковый статус страны, выросло с 26 до 34 процентов.

Большинство сторонников альянса живет на западе и в центре Украины — за НАТО в этих регионах высказалось 68 и 47 процентов соответственно. На юге и востоке — всего 26 и 16 процентов.

По этому вопросу нет единодушия и в самом блоке. "Во-первых, с 2010-го в НАТО заняты внутренними проблемами, — говорит Гусев. — Постоянные нападки США на остальных за неуплату взносов в полном объеме демонстрируют, что общности нет и не все верят в необходимость существования альянса. Аккуратно делают выплаты только эстонцы и греки — не самые ключевые военные и экономические партнеры. Поэтому есть сомнения, что нужен еще один член. Это обосновывают тем, что, дескать, Украина наводнена российскими шпионами: мы их примем, а они все наши секреты выведают".

Среди европейских политиков действительно есть скептики — еще в 2014-м, в разгар кризиса на Украине, Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда министр иностранных дел, а сегодня президент Германии, выступил против членства Украины в НАТО. Поэтому перспективы у Киева более чем призрачные.