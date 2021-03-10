Врач назвала симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 105 миллионов человек, около 2,3 миллиона скончались.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Российские медики в настоящее время относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее, как к системному васкулиту, заявила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА "Воронеж".

Системные васкулиты – это разнородная группа заболеваний, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки.

По словам врача, такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах: поражения, как в легочной ткани, есть везде – в почках, печени, коже.

Костина отметила, что пациент не избавляется от коронавируса до выписки. Болезнь у некоторых протекает от шести до восьми месяцев. Острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. Далее в срок от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Симптомы в это время то регрессируют, то прогрессируют, рассказала пульмонолог.

Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый "чистый постковид". Этот период характеризуется признаками, схожими с системным васкулитом, который сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неврологическими и постреанимационными симптомами, отметила пульмонолог.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия на пятом месте.