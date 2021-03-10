Германия назвала "Спутник V" хорошей вакциной от опытных исследователей

"Спутник V" - российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрированная первой в мире. В Абхазии ждут поставки препарата в ближайшее время.

МОСКВА, 10 мар - Sputnik. Председатель постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха в Германии, которая выносит рекомендации о вакцинации в стране, заявил, что считает "Спутник V" хорошим препаратом и подчеркнул, что российские исследователи имеют большой опыт в работе с вакцинами, сообщает РИА Новости.

"Это хорошая вакцина, которую, вероятно, в какой-то момент одобрят в ЕС. Российские исследователи имеют богатый опыт с вакцинами", - заявил председатель STIKO Томас Мертенс в интервью изданию Rheinischen Post.

Мертенс объяснил преимущества вакцины: ""Спутник V" умно построена: как и в случае с Astrazeneca, речь идет о векторной вакцине, основанной на аденовирусе. Однако в отличие от Astrazeneca, в нем используется два разных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень умно, тем что может помешать возможной потере эффективности из-за иммунного ответа на векторы".

Он отметил, что в Германии наблюдается нехватка вакцин. "Причина для разочарования ясна: нехватка вакцин. Это прикрывается всеми возможными аргументами. Но проблема не в порядке приоритизации и не в центрах вакцинации, просто есть дефицит. Все нынешние проблемы связаны с этим", - сказал Мертенс.

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) составляет рекомендации по вакцинации для Германии и является независимым экспертным объединением, деятельность которого координирует входящий в структуру минздрава ФРГ институт Роберта Коха.