Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган поучаствовали в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую", находящейся в провинции Мерсин, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как слаженные усилия российских и турецких специалистов – атомщиков, инженеров, рабочих – позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком.

"Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", – отметил он.

Эрдоган сообщил, что четвертый, последний энергоблок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй – в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре блока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.

АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.

"Турция намерена продолжать сотрудничество с Россией по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Карабах. Надеюсь, мы сможем скоро встретиться лично", - заявил Эрдоган, обращаясь к Путину в режиме видеоконференции на церемонии начала строительства 3-го энергоблока АЭС.

Путин согласился встретиться с главой Турции лично, добавив, что они давно не виделись и "надо это сделать в ближайшее время".