Турецкий депутат: АЭС "Аккую" – важнейшая веха сотрудничества Турции и России

Председатель парламентской комиссии Турции по вопросам промышленности, торговли, энергетики, природных ресурсов, информации и технологий дал оценку строительству первой АЭС в стране.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. АЭС "Аккую" – важнейшая веха экономического и торгового сотрудничества Турции и России, сказал депутат турецкого парламента от правящей партии справедливости и развития, экс-министр экономики Турции Мустафа Элиташ, комментируя Sputnik Турция церемонию закладки фундамента третьего реактора АЭС "Аккую" в Мерсине. Она прошла сегодня в формате видео конференции с участием президентов России и Турции.

Элиташ назвал сотрудничество Турции и России "примером для всего мира".

"Сегодня в Мерсине на площадке АЭС "Аккую", общая мощность которой составит 4800 мегаватт, мы наблюдаем процесс включения Турции в клуб атомной энергетики. Здесь закладывается важнейшая основа экономического и торгового сотрудничества между Турцией и Россией. Нас связывают тесные исторические отношения. Неоценимый вклад в этот процесс внесли и президент Турции г-н Эрдоган, и президент России г-н Путин", - отметил парламентарий.

Он выразил надежду на то, что у проекта будет продолжение. Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства АЭС в Синопе.

"Большое счастье присутствовать при создании объекта, который сможет регулярно вырабатывать чистую энергию 24 часа в сутки 365 дней в году", - добавил экс-министр экономики Турции.

АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.