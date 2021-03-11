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Россия впервые экспортировала продуктов больше, чем импортировала

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Абхазия
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Россия стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия в прошедшем году.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Россия в 2020 году впервые в новой истории экспортировала продукции АПК больше, чем импортировала, сообщает Прайм со ссылкой на заявление замглавы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.

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"У нас в 2013 году импорт составлял 43 миллиарда долларов, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на 29,8 миллиарда долларов. Соответственно, у нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю", — сказала Лут в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продукции и продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата по экспорту рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.


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