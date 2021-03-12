В Роспотребнадзоре рассказали об опасности новых штаммов COVID-19

Новые штаммы пока плохо изучены, есть подозрения, что они помогают инфекции избегать реакции иммунитета, выработанного после обычного Sars-CoV-2 или вакцины.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.

Горелов отметил, что заболеваемость детей не превышает 8-10%. По его словам, дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на подростков 13-15 лет.

"Выявленные новые штаммы коронавируса вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости. Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют - ни у детей, ни у взрослых", - рассказал Горелов.

В сентябре выявили британский штамм — VOC 202012/01. Спустя пять месяцев он проник в сотню стран. Южноафриканский 501Y.V2 выявили в 51 государстве (по скорости распространения он не уступает британскому), бразильский P.1 — в 29.

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