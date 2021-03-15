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Facebook будет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1027)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210315/1032016718/Facebook-budet-pomechat-posty-o-vaktsinakh-dlya-borby-s-dezinformatsiey.html

Метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, вскоре будут добавлены и другие языки.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность.

Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ.

Кроме того компания объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1027)

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