Facebook будет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
"Мы продолжаем наращивать наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 за счет добавления меток на посты в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, метки содержат "достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения". Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность.
Компания также заявила о том, что запускает информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ.
Кроме того компания объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.