Штамм коронавируса из ЮАР зафиксирован в России

По данным ВОЗ, в общей сложности в 58 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения южноафрниканского варианта.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Южноафриканский штамм коронавируса выявлен в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При этом бразильского штамма в стране не обнаружили, добавили в надзорном ведомстве.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", — говорится в сообщении.

В 16 случаях обнаружены другие мутации, отметили в ведомстве.

По данным ВОЗ в общей сложности в 111 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения британского варианта и в 58 странах - южноафриканского варианта.