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Штамм коронавируса из ЮАР зафиксирован в России

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1029)
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Sputnik Абхазия
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По данным ВОЗ, в общей сложности в 58 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения южноафрниканского варианта.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Южноафриканский штамм коронавируса выявлен в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
При этом бразильского штамма в стране не обнаружили, добавили в надзорном ведомстве.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", — говорится в сообщении.

В 16 случаях обнаружены другие мутации, отметили в ведомстве.

По данным ВОЗ в общей сложности в 111 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения британского варианта и в 58 странах - южноафриканского варианта.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1029)

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