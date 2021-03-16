Двойная корона: чем грозит заражение несколькими штаммами SARS-CoV-2

Насколько высока вероятность подхватить разные штаммы одновременно и к чему это может привести.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В Бразилии двое тридцатилетних мужчин жаловались на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу две разновидности SARS-CoV-2. Это не повлияло на тяжесть заболевания — госпитализация не потребовалась. Хотя не все случаи двойного инфицирования заканчивались так благополучно. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Вавилонское смешение

Первое сообщение о ко-инфекции — так называется заражение несколькими штаммами одного патогена — появилось в сентябре прошлого года. Тогда группа иракских ученых рассказала о 19 пациентах из провинции Бабиль, в чьих образцах обнаружили сразу две разновидности коронавируса.

Исследователи объясняли эти случаи особенностями местного менталитета и проблемами с гигиеной у населения. Но специалисты, критикуя полученные данные — пока не прошедшие рецензирование, — указывали: образцы пациентов, возможно, просто загрязнены.

Однако уже через несколько дней в авторитетном журнале Frontiers in Microbiology вышла статья о похожих случаях. Ученые из Университета Индианы (США) сообщали о ко-инфекции в Исландии, Испании и Соединенных Штатах. Они изучили свыше 28 тысяч образцов и примерно в полутора процентах обнаружили два и более штаммов SARS-CoV-2.

Учитывая, что вероятность одновременно подхватить два варианта коронавируса очень мала, авторы работы говорят о последовательном заражении. Иными словами, человек сначала инфицируется одним штаммом, а несколько дней спустя, еще до того, как появится иммунитет и вирус исчезнет, — другим.

Еще одно объяснение — что SARS-CoV-2 стремительно мутирует в организме. Именно к такому выводу склоняются швейцарские ученые. Они выяснили, что чем старше пациент, тем выше разнообразие вариантов коронавируса на его слизистой.

Российский пациент

На запрос РИА Новости в пресс-службе Минздрава ответили, что достоверно подтвержденных случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса в России не фиксировали. Однако в препринте исследователей из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора впервые описана история болезни 90-летней женщины, у которой обнаружили ко-инфекцию. Прошлой осенью ее доставили в одну из московских больниц с пневмонией. Мазок на коронавирус подтвердил COVID-19. Анализ брали дважды с перерывом в восемь дней.

В образцах ученые обнаружили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящиеся к разным кладам — так называют группу вирусов, в которую входит общий предок и все его прямые потомки, появившиеся в процессе мутирования. По данным базы GISAID, всего таких клад девять — S, O, L, V, G, GH, GR, GRY и GV. В России распространены GH и GR.

Именно их и нашли у пожилой женщины. Причем с развитием болезни более вирулентный штамм GR практически полностью заместил GH. При первом тестировании они занимали 31 и 69 процентов соответственно, при втором — 97 и три процента. Повторное выделение РНК коронавируса из образцов и их изучение подтвердило полученные результаты. То есть лабораторное заражение и ошибку метода исследования можно исключить.

Как считают авторы работы, пациентка могла заразиться двумя разными штаммами еще до больницы. Возможно и то, что вторую разновидность SARS-CoV-2 она подхватила уже там. Правда, учитывая, что в первом мазке — его взяли на следующий день после госпитализации — присутствовали и GR, и GH, такая вероятность невелика.

Естественную эволюцию коронавируса исследователи исключают. Подсчет частоты мутаций в геномах выделенных патогенов показал: они возникли одновременно. А значит, SARS-CoV-2 не мог измениться в организме пациентки.

Как бы то ни было, двойная инфекция, скорее всего, усугубила течение ковида и ускорила смерть пожилой женщины, считают авторы работы. Но пока это ничем не доказанное предположение, подчеркивают они. Необходимо изучить больше подобных случаев.

Естественные изменения

Некоторое время спустя российские исследователи рассказали о другом пациенте: в его мазках выявили сразу несколько штаммов SARS-CoV-2. Ему было 84 года.

Ученые проанализировали 19 образцов, взятых у больных ковидом. В четырех обнаружили следы незначительных мутаций, которые, видимо, произошли в геномах вируса уже после того, как он попал в организм. А вот результаты, полученные после исследования пятого образца — под кодовым названием d186dl477, — свидетельствовали либо о ко-инфекции разными штаммами SARS-CoV-2, либо о его беспрецедентно быстрой эволюции именно у этого пациента.

Авторы работы считают: гипотетически это вполне вероятно. Ведь если взять в расчет максимально возможную скорость изменений, то всего за пять дней в геноме патогена может сформироваться до десяти мутаций. Однако для окончательных выводов не хватает клинических данных и информации о продолжительности болезни.

Тем не менее эти результаты вполне согласуются с данными швейцарских ученых. Они отмечают: чем старше пациент, тем выше разнообразие подвидов коронавируса на его слизистой. И это, среди прочего, усугубляет течение ковида у пожилых.

Молодым не так опасно

У молодых людей присутствие сразу двух штаммов никак не сказывается на тяжести COVID-19, считают бразильские исследователи. Они описали случай двух 30-летних мужчин, которые обратились с жалобами на кашель, головную боль и першение в горле. Тесты выявили сразу два варианта SARS-CoV-2, относящихся к разным кладам, — южноафриканский и бразильский.

Судя по всему, речь шла именно об одновременном или последовательном заражении. Ведь оба обнаруженных варианта распространены в Бразилии. Однако, несмотря на двойное инфицирование, заболевание пациенты перенесли в легкой и средней форме.