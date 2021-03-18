В НАТО объяснили, для чего наращивают присутствие в Черном море

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Северо-атлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО и для Грузии, мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе… Поэтому мы работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", - сказал он.

Столтенберг отметил, что "НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ и продолжает призывать Россию положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии, вывести все свои войска".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Северо-атлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.