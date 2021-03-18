Рост экономики и связи с Абхазией: эксперты рассказали о развитии Крыма в составе России

17 марта 2014 согласно декларации о независимости Крыма и Севастополя города были провозглашены независимой Республикой Крым. В этот же день Владимир Путин издал Указ "О признании Республики Крым", а 18 марта был подписан договор о принятии республики в состав России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. С 2014 года в Крыму увеличилась доля валового регионального продукта и доля собственного дохода в республиканском бюджете, рассказал в интервью радио Sputnik директор института экономики Крымского федерального университета Виктор Реутов.

По его словам в 2015 году валовый региональный продукт увеличился в 2, 5 раза по сравнению с показателями 2014 года. Увеличилась и доходная часть бюджета – если в 2015 году он составлял порядка 100 миллиардов рублей, то в 2020 году он составил уже более 200 миллиардов рублей.

"По темпам роста валового регионального продукта Крым – лидер России. Возможно, это произошло благодаря целевой программе развития Крыма, более триллиона рублей было заложено в развитие инфраструктурных объектов, строительство дорог, мостов, аэропорта. В целом, это послужило толчком для динамического роста и развития экономики Крыма. Думаю, развитие будет продолжаться и после окончания действия целевой программы. Сейчас у нас увеличивается доля собственных доходов. К 2025 году доля собственных доходов в республиканском бюджете составит половину, а далее мы выйдем к бездефицитности", - сказал Реутов.

Экспорт в Абхазию

Из Крыма в Абхазию экспортируется в основном продукция пищевой и химической промышленности. В 2021 году планируется визит крымских предпринимателей в Абхазию, рассказала в интервью радио Sputnik исполняющая обязанности директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.

По ее словам, экспорт из Крыма в Абхазию в 2020 году составил более 2,6 миллионов долларов.

"Абхазия для нас – одно из приоритетных направлений экспорта, в силу близости, равных геополитических положений, родства менталитета. Из Крыма в Абхазию экспортируется в основном продукция пищевой, мясной, химической промышленности. Нам очень приятно вести переговоры с абхазской стороной, потому что люди очень отзывчивые, идут на контакт, делают все со своей стороны, чтобы контракты состоялись", - отметила она.

По словам Слуцкой, в 2019 году делегация из Крыма посетила Абхазию с рабочим визитом, в результате чего были подписаны экспортные контракты. В 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом и невозможности проведения мероприятий темпы сотрудничества снизились. Но 30 марта в Симферополе состоится круглый стол с участием крымских предпринимателей, в котором примет участие и торговый представитель Абхазии в России. Стороны будут обсуждать конкретные шаги по выходу на внешний рынок.

"Также в планах в 2021 году проведение очных мероприятий – бизнес-визит в Абхазию крымской делегации и визит абхазских предпринимателей в Крым. Ничего не заменит очного общения, когда люди общаются, видят продукт и производство", - добавила она.

По мнению Слуцкой, Крым всегда был и будет интересным партнером для инвесторов, в силу исторического, культурного наследия и логистического потенциала.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.