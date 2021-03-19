14:36 19 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR88.43
Поиск

Машины с абхазскими номерами поставили на штрафстоянку в Кыргызстане

© Sputnik / Марианна Кубрава
В мире
Получить короткую ссылку
1300 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/13/1032045339.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210319/1032044735/Desyat-mashin-s-abkhazskimi-nomerami-postavili-na-shtrafstoyanku-v-Kyrgyzstane.html

В Кыргызстане проводятся рейды по выявлению автомобилей, незаконно ввезеннных и эксплуатирующихся на территории страны.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Машины с абхазскими государственными номерами в Кыргызстане будут ставить на штрафстоянку, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Государственную таможенную службу страны.

Граница по реке Псоу
© Sputnik / Елена Нездоровина
Простой на границе: почему усложнился временный ввоз авто из Абхазии в Россию

Там сейчас проводятся рейды по выявлению незаконно ввезеннных и эксплуатирующихся автомобилей. Во время рейдов таможенники совместно с инспекторами Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения выявили 10 машин с абхазскими номерами. Их доставили в зону таможенного контроля.

В кыргызской таможне пояснили, что машины доставлены на штрафстоянку за несоблюдение условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами. Таким образом нарушается таможенное законодательство экономического союза.

Рейды в отношении авто с регистрационными знаками Абхазии будут проводиться по всей территории Кыргызстана.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
График выплат российских пенсий в Абхазии: март
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться