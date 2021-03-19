Машины с абхазскими номерами поставили на штрафстоянку в Кыргызстане

В Кыргызстане проводятся рейды по выявлению автомобилей, незаконно ввезеннных и эксплуатирующихся на территории страны.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Машины с абхазскими государственными номерами в Кыргызстане будут ставить на штрафстоянку, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Государственную таможенную службу страны.

Там сейчас проводятся рейды по выявлению незаконно ввезеннных и эксплуатирующихся автомобилей. Во время рейдов таможенники совместно с инспекторами Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения выявили 10 машин с абхазскими номерами. Их доставили в зону таможенного контроля.

В кыргызской таможне пояснили, что машины доставлены на штрафстоянку за несоблюдение условий пользования временно ввезенными на таможенную территорию ЕАЭС транспортными средствами. Таким образом нарушается таможенное законодательство экономического союза.

Рейды в отношении авто с регистрационными знаками Абхазии будут проводиться по всей территории Кыргызстана.