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Владельцы машин с абхазскими номерами устроили митинг в центре Бишкека

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Sputnik Абхазия
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В Кыргызстане проводятся рейды по выявлению незаконно ввезенных автомобилей, их водворяют на штрафстоянку.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. На площади в центре Бишкека проходит митинг владельцев машин с абхазскими государственными номерами, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Водители требуют от властей решить вопрос с регистрацией этих автомобилей. Они жалуются на то, что их никто не предупреждал о нарушении законов при покупке этих машин.

Государственная таможенная служба Кыргызстана ранее сообщила, что машины были ввезены незаконно в нарушение таможенного законодательства ЕАЭС. Проводятся рейды, автомобили водворяют на штрафстоянку.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Машины с абхазскими номерами поставили на штрафстоянку в Кыргызстане

Порядка 50 митингующих обратились к президенту Садыру Жапарову. Они отмечают, что нужно узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан.

"Таможня пропускает через границу эти машины. Мы же брали кредиты, чтобы купить авто, кормим семьи, работая таксистами. Или изначально автомобили не стоило завозить и предупредить нас, чтобы не покупали. Мы знаем, что уже года три завозят машины с госномерами Абхазии. Нужно найти решение, чего мы и просим у властей", — сказал один из владельцев таких автомобилей Сокумамбет Осмонов.

Митингующие направляются к Дому правительства, где располагается и аппарат президента Кыргызской Республики.

 

 

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