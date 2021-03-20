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Назван срок, когда на Земле закончатся ископаемые энергоресурсы

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Sputnik Абхазия
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Ученый, сделавший прогноз, призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. При сохранении темпов развития современной экономики ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет, считает президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Paper.

Ученый отметил, что за последние 250 лет из-за увеличения добычи ископаемых источников энергии в мире произошло три промышленных революции.

Таким образом, истощение углеводородных ресурсов, по прогнозам, может произойти в течение ближайшего полувека. Поэтому, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, ученый призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.

В частности, Сюэ Цикунь говорит о солнечной энергии, которую, по его словам, почти нельзя исчерпать. Кроме того, он предлагает рассмотреть возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.

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