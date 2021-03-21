Владимир Путин назвал главную веху последних 20 лет для России

Несмотря на трудный период, который России пришлось пережить в 1990-х годах, восстановить страну и экономику удалось благодаря "терпению и мужеству нашего народа", считает российский президент.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал главной вехой для России за последние 20 лет, собирание, восстановление страны как единого централизованного государства. Путин заявил об этом в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".

"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", - сказал он.

Он также подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией стало возможным благодаря укреплению государства изнутри. Возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань" он назвал очень ярким событием.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.