СК России заявил о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга

С 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Нюрнберге заседал Международный военный трибунал из представителей четырех держав: СССР, США, Великобритании и Франции. Нюрнбергский процесс признал главарей нацистской Германии виновными в преступлениях против человечества.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, в том числе пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала, не останутся без внимания Следственного комитета России, заявил в интервью РИА Новости председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В настоящее время, к сожалению, мы наблюдаем попытки представить историю Великой Отечественной войны совершенно в другом виде. Это происходит, когда, например, официальные лица иностранных государств, намеренно игнорируя ключевую роль СССР в победе над врагом, пытаются ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания", - подчеркнул Бастрыкин.

В качестве примера глава ведомства напомнил о расследовании уголовного дела по факту реабилитации нацизма в отношении уже бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда", - подчеркнул Бастрыкин.

Вятровичу инкриминируется "систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС "Галичина" о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности, либо самой принадлежности дивизии к войскам СС".

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. Международный военный трибунал осудил нацизм и создал юридическую и моральную преграду для возрождения фашизма.

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