"Я не проиграл": Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь в самолет, в минувшую пятницу 19 марта.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с главой государства Джо Байденом у самолета. Фрагмент его выступления был опубликован в TikTok, сообщает РИА Новости.

"Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл", — заявил Трамп.

Ранее 19 марта в сети распространилось видео, на котором президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь в самолет. Видео было снято журналистами президентского пула.

В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента "прекрасное".