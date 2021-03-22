В Минпромторге России заявили о положительном влиянии санкций США

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Новые санкции со стороны США сделают более интенсивным процесс импортозамещения в российских технологических цепочках, и это положительно повлияет на работу отечественных предприятий, заявили в Минпромторге России. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон с 18 марта внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с "презумпцией отказа". Экспортные ограничения, как сообщил минторг США, вводятся в связи с вменяемым России применением химического оружия и в рамках санкций в связи с Алексеем Навальным.

"Вступление в силу новых американских санкций только сделает более интенсивным процесс исключения импорта из наших технологических цепочек, а значит, будет положительно влиять на работу российских предприятий. Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", - указали в свою очередь в Минпромторге России.

В частности, министерство осуществляет комплекс мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности и поддержке отечественных производителей и разработчиков, включающий предоставление субсидий, меры для создания благоприятного инвестиционного климата. Одновременно ведется работа по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры.

"Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня - это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран", - добавили в пресс-службе Минпромторга. Ведомство напоминает: инструмент санкционного давления использовался другими странами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться.

В свою очередь разработанные Минпромторгом совместно с предприятиями авиационной промышленности программы импортозамещения иностранных материалов и комплектующих изделий в конструкции новейших российских самолетов позволят полностью снять риски введения новых санкций в отношении российских предприятий. "Самолеты станут российскими более, чем на 98%. Новейший МС-21 уже совершил первый полет с российским двигателем ПД-14, а композитное крыло для этого лайнера уже прошло испытания", - указали в пресс-службе.

Министерство также отмечает, что оценки влияния санкций на сектора российской экономики проводятся с 2014 года. Так, комплексная оценка была проведена, когда в прошлом году началась работа по актуализации и продлению отраслевых планов импортозамещения.