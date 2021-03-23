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Военные корабли НАТО в Черном море

В НАТО назвали Россию угрозой

© Sputnik Seyran Baroyan
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210323/1032070898/V-NATO-nazvali-Rossiyu-ugrozoy.html

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. НАТО продолжит адаптироваться к современным вызовам, включая действия России, международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы, говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

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"НАТО продолжит адаптироваться. Мы противостоим угрозам и системной конкуренции. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий", - говорится в распространенном документе.

В заявлении подчеркивается, что трансатлантическое партнерство на этом фоне останется залогом коллективной обороны союзников. "Трансатлантическое партнерство остается краеугольным камнем нашей коллективной обороны, центральным элементом нашей политической сплоченности и важной опорой основанного на правилах миропорядка", - указали в НАТО.

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При этом в альянсе настаивают, что он является исключительно оборонительным органом, "не несет угрозы ни для одной страны". "В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО", - подчеркивается в заявлении.

В документе отметили, что предстоящий саммит НАТО сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.

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