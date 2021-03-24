Стало известно, во сколько встают предприниматели-миллионеры в России

Исследователи опросили две тысячи начинающих и действующих российских предпринимателей, чтобы выяснить, когда пробуждаются наиболее успешные из них.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Все российские бизнесмены, зарабатывающие более миллиона долларов США в месяц, встают до 9 утра, а большая часть из них раньше 7 часов утра. К таким выводам пришли эксперты образовательной компании "Like Центр" (DM Agency) и маркетингового агентства DM AGency. Исследование опубликовано на сайте РИА Новости.

"Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц, встают до 9 утра. При этом большинство из них (86%) просыпаются раньше 7 часов", - показало исследование.

Те, кто зарабатывает меньше, от 200 до 500 тысяч рублей, 37% отметили, что встают в период с 7 до 9 утра. При этом 5% бизнесменов с доходом до 500 тысяч рублей встают после полудня.

Те, чей доход менее 200 тысяч рублей в месяц, только 30% встают рано утром.

Исследователи также выяснили, что наемные работники, планирующие открыть свой бизнес, любят поспать подольше.

Так 46% зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц поднимаются в 7:00-9:00, 41% - до 7 утра. С доходом выше 100 тысяч рублей 56% просыпаются до 7 утра, а в 7:00-9:00 встают только 37%.

Разнится и досуг у действующих предпринимателей и наемных работников:

бизнесмены чаще находят возможность для занятий физическими нагрузками (57,5%), досуга с семьей (66,9%), походов в рестораны и кино (26,6%),

наемные работники чаще читают книги (63,8%), смотрят телевизор и сериалы (45,2%), встречаются с друзьями (37,8%) и проводят время в социальных сетях (49,3%).

Как прокомментировал генеральный директор "Like Центра" Василий Алексеев, секрет успеха не в раннем подъеме, а в правильном распределении задач в течение дня, чтобы быть продуктивным на работе и сохранить баланс между всеми сферами жизни. Бизнесмены справляются, по его мнению, с этим лучше, потому что сами организуют свой график.