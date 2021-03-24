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Четверть французов готовы прививаться от COVID-19 российским "Спутником-V"

© Sputnik / Павел Бедняков
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Sputnik Абхазия
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Опрос проводился по самостоятельной онлайн-анкете с 17 по 18 марта 2021 года на выборке из 1009 человек, представляющих французское население в возрасте 18 лет и старше.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Двадцать шесть процентов французов хотели бы вакцинироваться "Спутником V", об этом говорят итоги опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop.

© Sputnik
Французы и вакцины против Covid

При этом из числа тех, кто уже привился другими препаратами, 40% были бы не прочь при возможности воспользоваться российской вакциной. В результате исследования также выяснилось, что "Спутником V" в большей степени заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий. 

В целом, как показали результаты опроса, сделать прививку от COVID-19 собираются 45 процентов респондентов. В то же время 11 процентов респондентов сообщили, что уже прошли вакцинацию.

Более трети участников исследования (34 процента) признались, что введение ограничительных мер повлияло на их жизнь более негативно, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (44 процентов против 34 в среднем по выборке).

Выборка участников репрезентативна по полу, возрасту и географии. 

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