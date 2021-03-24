Госдума приняла закон о президентских сроках в России

1 июля состоялось голосование по поправкам в Конституцию России. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в Конституцию внесены 206 поправок.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Госдума России приняла закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками с Конституцией РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока, пишет РИА Новости.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции РФ в законе "О выборах президента РФ" закрепляется, что президентом России "может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа".

При этом, отмечается в документе, это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в состав РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.

Кроме того, закон уточняет положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков .

"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков , допустимых указанным положением", - говорится в документе.