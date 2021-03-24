Оползень сошел на жилой дом в Сочи

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Обильные осадки стали причиной движения грунта. Оползень вплотную подошел к первым этажам одного из жилых домов на улице Пластунская в Сочи, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы администрации Центрального района города Романа Ахметова.

Специалисты выехали на место инцидента вечером 23 марта. Всю ночь на месте дежурили специалисты МКУ "Служба спасения города Сочи".

"Проблема в том, что грунт начал подходить вплотную к угловым квартирам. Специалисты, выехав на место, проговорили с жильцами первых этажей на предмет того, чтобы их переселить в пункт временного содержания. Жители отказались по причине того, что у них есть альтернативное свое жилье", - сказал Ахметов.

По его словам, в доме проживают более 100 человек, всего в нем 38 квартир.

"Было зафиксировано незначительное движение грунта в ночное время суток. Ситуация в целом не изменилась в связи с этим движением грунта. Далее, пока идет плохая погода, здесь не имеет никакого смысла загонять технику, потому что если убрать все то, что сошло вниз, то мы можем спровоцировать движение верхних, более крупных грунтов", - пояснил Ахметов.

Работа на объекте начнется, как только в городе установится благоприятная погода.

Ранее сообщалось, что на обрушившемся участке федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия ввели режим функционирования "Чрезвычайная ситуация локального характера", об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".