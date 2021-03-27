13:35 27 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.76
  • EUR89.26
Поиск

Москва вошла в список 30 мировых столиц с самым чистым воздухом

© Sputnik / Evgeniy Biyatov
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/0e/1031461134.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210327/1032098514/Moskva-voshla-v-spisok-30-mirovykh-stolits-s-samym-chistym-vozdukhom.html

В 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации мелких твердых частиц в воздухе по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену и Берлин, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт мэра российской столицы.

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Удержать потепление: как изменится климат в ближайшие пять лет

"Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В его основе лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Наиболее высокий уровень — в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

Так, в Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчета IQAir, в 2020 году было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Верхом" на воде: тренировки российских гребцов в Абхазии  
Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику
Законный оборот: что нужно знать о гражданском оружии в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться