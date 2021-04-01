Познеру пришлось покинуть Тбилиси из-за высказываний об Абхазии

В среду в Тбилиси были организованы протестные акции из-за визита журналиста Владимира Познера. Митингующие обвинили его в том, что он не признает территориальную целостность страны.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси отпраздновать свой 87 день рождения, вынужден был покинуть страну из-за акций протеста, пишет РИА Новости.

Журналист приехал в столицу Грузии отпраздновать свой день рождения.

Кампания против Познера началась накануне в соцсетях. Как пишут СМИ, не пускать в страну журналиста призвала основатель политического движения "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария, так как "он своими высказываниями поставил под сомнение территориальную целостность Грузии".

В среду в городе собрались протестующие, которые утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие неприемлемо. В частности, речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, было окружено протестующими. Они сорвали ужин накануне праздничного банкета в ресторане отеля, сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час". В результате отель был оштрафован.

Позже гости были переправлены в гостиницу Rooms hotel в центре Тбилиси.

Сам Познер по прибытии в Тбилиси заявил журналистам в аэропорту, что не будет комментировать абхазский вопрос.

"Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения", – сказал Познер журналистам.

В четверг стало известно, что Владимир Познер покинул Грузию. Журналиста и его друзей из отеля провожали полицейским кордоном, в аэропорту были мобилизованы правоохранители.

Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Грузия отказывается признавать независимость республик, считая их оккупированными территориями. В стране действует соответствующий закон: посещение Южной Осетии или Абхазии без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.