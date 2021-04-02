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Познер прокомментировал инцидент в Грузии

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Sputnik Абхазия
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Владимиру Познеру пришлось покинуть Тбилиси из-за протестных акций. Журналист планировал отметить в столице Грузии свой 87-й день рождения.

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси, объяснив, почему до этого хранил молчание. Заявления журналиста опубликовано на его сайте

"Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду", - написал он.

Владимир Познер был вынужден покинуть грузинскую столицу вместе со своими гостями из-за акций протеста. 

© Sputnik / Акоп Кущян
Владимира Познера пригласили в Абхазию после скандала в Грузии

Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, то его присутствие в стране неприемлемо. В частности речь шла о заявлениях Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, было окружено протестующими. Они сорвали ужин накануне праздничного банкета в ресторане отеля. В четверг стало известно, что Владимир Познер покинул Грузию. Журналиста и его друзей из отеля провожали полицейским кордоном, в аэропорту были мобилизованы правоохранители. 

Абхазские власти выразили возмущение произошедшим. Президент Аслан Бжания пригласил Познера посетить республику, отметив, что "только возмущение могут вызвать действия так называемых кавказцев, которые нарушили все вековые традиции народов Кавказа".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия организаторов и участников акции, которых он назвал экстремистски настроенными националистами. Он призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

 

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