Ограничения из-за COVID-19 затрагивают до миллиарда учащихся по всему миру

Школы и детсады в Абхазии открыли свои двери с 15 февраля после четырехмесячного перерыва из-за ограничений по коронавирусу.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество защитить образование в условиях пандемии коронавирусной инфекции, отметив, что связанные с ней ограничения касаются почти одного миллиарда учащихся, сообщает РИА Новости.

"Почти 1 миллиард учащихся все еще затронуты... ограничениями из-за COVID-19. В этот переломный момент я призываю все страны защитить образование", - написал Гутерреш в своем аккаунте в Twitter, призвав использовать восстановительный период для сокращения разрыва с доступом к образованию, а также для расширения цифровых каналов связи и переосмысления организации учебного процесса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

Школы и детские сады в Абхазии были закрыты с 15 октября по 15 февраля из-за ограничений по коронавирусу.