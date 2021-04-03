Ограничения из-за COVID-19 затрагивают до миллиарда учащихся по всему миру

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество защитить образование в условиях пандемии коронавирусной инфекции, отметив, что связанные с ней ограничения касаются почти одного миллиарда учащихся, сообщает РИА Новости.
"Почти 1 миллиард учащихся все еще затронуты... ограничениями из-за COVID-19. В этот переломный момент я призываю все страны защитить образование", - написал Гутерреш в своем аккаунте в Twitter, призвав использовать восстановительный период для сокращения разрыва с доступом к образованию, а также для расширения цифровых каналов связи и переосмысления организации учебного процесса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Школы и детские сады в Абхазии были закрыты с 15 октября по 15 февраля из-за ограничений по коронавирусу.