Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

Международный конкурс песни "Евровидение" пройдет в этом году на арене Ahoy в Роттердаме с 18 по 22 мая.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Клип певицы Манижи на песню Russian Woman ("Русская женщина") набрал свыше 6,7 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса Евровидение, став самым популярным среди участников этого года, сообщает РИА Новости.

Прежним лидером была сербская группа Hurricane с песней Loco Loco - у их видео на данный момент около 6,6 миллиона просмотров.

Манижа представит Россию на "Евровидении" с песней Russian Woman, ее выбрали зрители в прямом эфире Первого канала путем национального голосования. Однако, сама песня участницы вызывает неоднозначную реакцию. В частности, победитель четвертого сезона шоу "Голос" иеромонах Фотий заявил журналистам, что композиция искажает образ русской женщины, и этот "прогиб" России перед Европой "засчитан не будет".

Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в соцсетях. В декабре 2020 года она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Международный конкурс песни "Евровидение" пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.