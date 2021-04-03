Названы должности с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты составили три списка: самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, в других российских городах и на удаленке.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Специалисты сервиса HeadHunter подготовили подборку вакансий с самыми высокими зарплатами в России, сообщает РИА Новости.

Эксперты составили три списка: самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, в других российских городах и на удаленке. Были подобраны варианты трудоустройства с окладом от ста тысяч рублей и выше.

В Москве ищут коммерческого партнера в нефтехимической отрасли с зарплатой 500 тысяч рублей, стоматолога-хирурга-имплантолога (от 300 до 750 тысяч рублей), менеджера по работе с клиентами в инвестиционной компании (от 300 до 600 тысяч рублей).

Помимо этого, в список вошли должности руководителя группы PHP (от 350 тысяч рублей), заместителя технического директора с опытом эксплуатации рыбопромысловых судов (от 400 до 550 тысяч рублей), руководителя портфеля проектов в IT-компании (от 300 до 400 тысяч рублей), стоматолога-терапевта (от 300 тысяч рублей), дерматокосметолога (от 300 тысяч рублей), директора серийного производства в компании, специализирующейся на электронике (от 300 тысяч рублей). Замыкает список вакансия гендиректора транспортной фирмы с зарплатой от 250 до 500 тысяч рублей.

В Набережных Челнах открыта вакансия начальника оздоровительного лагеря (до 500 тысяч рублей). В Казани требуется главный инженер-конструктор (от 300 тысяч рублей). В Новосибирске вакантна должность менеджера по продажам металлопроката (до 300 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге ищут руководителя отдела аренды в новый торгово-развлекательный комплекс (от 300 тысяч рублей). Высокие зарплаты предлагаются также дизайнерам интерьера в Сочи (от ста до 500 тысяч рублей), косметологам в Перми (от 150 до 250 тысяч) и стоматологам в Астрахани (от 150 до 300 тысяч).

По данным сервиса HeadHunter, самые высокие зарплаты при работе в дистанционном формате могут получить: менеджер по продаже новостроек (до 530 тысяч рублей), архитектор (от 300 тысяч) и управляющая сетью студий лазерной эпиляции (до 250 тысяч рублей).

Кроме того, в список вошли вакансии репетитора русского языка как иностранного (от 250 до 360 тысяч), продуктового аналитика (до 250 тысяч), операционного директора в digital-агентстве (от 200 тысяч рублей) и другие.