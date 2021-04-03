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Все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал

© AFP 2019 / -
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20210403/1032148269/Vse-popavshie-v-probku-suda-proshli-Suetskiy-kanal.html

В субботу 3 апреля через Суэцкий канал прошло 61 судно из числа еще стоявших в очереди.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", - приводит агентство из заявления Рабиа.

Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала. Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.

© Видео Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
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В субботу через канал прошло 61 судно из стоявших в очереди, отметил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщали ранее в администрации канала. Советник президента Египта Мохаб Мамиш заявлял, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.

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