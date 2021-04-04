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Мумии 22 египетских фараонов перевезли на новое место в Каире

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Sputnik Абхазия
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Мумии переселились из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в центре Каира, в недавно построенный в древнем районе города Фустате Национальный музей египетской цивилизации.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов началась в столице Египта Каире в субботу ночью, сообщает РИА Новости.

Забальзамированные тела 22 древних царей Египта торжественно вывезли из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в центре Каира.

Египет
© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
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Грандиозная церемония, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 мск). Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляли облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

Кортеж преодолел пять километров. Основной маршрут процессии прошел вдоль Нила. Конечной точкой пути процессии стала недавно построенная в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации.

Среди перемещенных мумий тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. В их числе такие грозные и прославленные цари и завоеватели древности, как фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I. Также в субботу в свой новый дом перевезли и знаменитую египетскую царицу Хатшепсут.

Ранее министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявлял, что перевозимые в новый музей мумии будут чествовать как глав государств. Он также отметил, что данное мероприятие является "самым большим культурным событием в Египте за последние годы".

По его словам, переезд мумий древних царей стал необходимостью уже давно. В помещениях расположенного в центре Каира Национального музея отметил он, "не хватало достойного для экспозиции и хранения мумий фараонов места".

© AFP 2019 / -
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Аль-Анани также отметил, что участившиеся темпы строительства музеев в Египте направлены на то, чтобы приезжающие в страну туристы "смогли провести в ней больше времени и лучше ознакомиться с древним наследием".

В торжественной церемонии принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Некоторые пользователи соцсетей в Египте связали перевозку фараонов с рядом несчастных случаев, произошедших на минувшей неделе в Египте, в том числе среди которых железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 19 человек, и обрушение дома в Каире, жертвами которого стали 25 человек. Также, по мнению блогеров, "проклятие потревоженных фараонов" привело и к посадке на мель панамского контейнеровоза Ever Given.

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