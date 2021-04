Пьет и не пьянеет: кому алкоголь нипочем

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов. Некоторые животные потребляют и переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько у человека бы вызвало сильное отравление. Кто легче всего переносит алкоголь по мнению ученых, разбиралась Альфия Еникеева для РИА Новости.

Исследователи из Университета Калгари (Канада), проанализировав ДНК 85 видов млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты нейтрализуют действие этилового спирта и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ.