Пьет и не пьянеет: кому алкоголь нипочем

Канадские ученые выяснили, что чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек, а небольшой зверек, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов. Некоторые животные потребляют и переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько у человека бы вызвало сильное отравление. Кто легче всего переносит алкоголь по мнению ученых, разбиралась Альфия Еникеева для РИА Новости.

"Алкогольные" гены

Исследователи из Университета Калгари (Канада), проанализировав ДНК 85 видов млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты нейтрализуют действие этилового спирта и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ.

Чем активнее алкогольдегидрогеназы, тем быстрее расщепляется этанол и тем больше его может употребить животное, не отравившись и не заснув. Работу одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), ученые решили отследить по связанному с ним гену.

Данные по этому отрезку ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сопоставили с их пищевыми привычками. Прежде всего учитывали, как много животные потребляют фруктов. Ведь чем больше их доля в рационе, тем выше шанс столкнуться с этанолом в природе — он часто содержится в перезревших и перебродивших плодах.

Оказалось, что ген ADH7 есть у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно перерабатывать алкоголь и случайная встреча с ним может закончиться сильным опьянением и серьезным отравлением.

А вот у тех, кто ест много фруктов, предсказуемо обнаружили повышенную активность "алкогольного" гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых — в частности, домовый опоссум (Monodelphis domestica). При этом у насекомоядных, которые питаются всем подряд, в том числе и фруктами, алкогольдегидрогеназа не так активна и, как предполагают авторы работы, вряд ли участвует в расщеплении этанола.

Упиться как слон

Статья канадских исследователей поставила точку в многолетних спорах об алкогольной зависимости среди африканских слонов. Дело в том, что эти животные испытывают особенное пристрастие к маруле (Sclerocarya birrea) — дереву, распространенному в Южной и Западной Африке. Ее перебродившие плоды содержат большое количество этанола — из них, кстати, делают знаменитый ликер "Амарула". Слонов в легком и не очень подпитии наблюдали в тех местах зоологи.

Тем не менее их скептически настроенные коллеги отмечали, что звери-алкоголики, скорее всего, миф: они не в состоянии съесть столько плодов марулы за раз, чтобы опьянеть. Ведь слоны — очень крупные животные. Однако если у них действительно плохо работают алкогольдегидрогеназы, то алкогольная интоксикация должна наступать быстро. А значит, даже парочки перебродивших фруктов слону достаточно, чтобы "напиться в хлам".

В компании человека

Канадские ученые отмечают, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Похожим образом дела обстоят у большинства приматов, для которых встречающийся в природе этанол — источник дополнительных калорий.

Однако, как выяснили американские зоологи, некоторые животные могут намеренно искать перебродившие фрукты, а при выборе между простым сахарным сиропом и сиропом с добавлением алкоголя всегда предпочтут последний. Речь идет о мадагаскарской руконожке (Daubentonia madagascariensis) и медленном лори (Nycticebus coucang).

В ходе эксперимента трем взрослым особям — двум руконожкам и одному лори — предлагали безалкогольный сахарный сироп и сиропы с одно-, трех-, четырех- и пятипроцентным содержанием этанола. В результате звери почти всегда склонялись к напитку, в котором больше спирта.

Как отмечают авторы работы, при выборе они ориентировались на запах алкоголя и, вероятно, именно по нему в дикой природе они ищут созревшие, а значит, съедобные фрукты.

Проспиртованная мышь

Однако чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек, а небольшой зверек, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре. Это перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) — млекопитающее, внешне похожее на мышь. Она живет на деревьях, питается насекомыми и гекконами и очень любит нектар бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится 3,8 процента этилового спирта.

Как подсчитали немецкие ученые, в сутки тупайя выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела. Однако животное никогда не видели пьяным, хотя такая же концентрация этанола в человеческом организме может привести к сильной интоксикации.

Кроме того, у зверька, в отличие от людей, не бывает заболеваний, вызываемых регулярными запоями. Как тупайе удается так хорошо перерабатывать алкоголь, пока не известно. Исследователи предполагают, что дело в активности алкогольдегидрогеназ.