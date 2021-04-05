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В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT

© AFP 2019 / JACQUES COLLET
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Sputnik Абхазия
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SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Альтернатива платежной системе SWIFT может появиться в России, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", — отметил он.

По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере". При этом альтернативные системы будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Экономист, почетный профессор Игорь Варьяш отметил, что для создания международной системы расчетов в современном мире, когда идут огромные потоки обмена информацией, нужны корневые серверы, и в России такая система близка к завершению. Он подчеркнул, что похожие создаются и в Европе, и в Китае, заинтересованы и Иран, и Индия – это мировое движение.

В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.

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