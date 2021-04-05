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Оскорбление ветеранов в России будет караться лишением свободы до пяти лет

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
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Ранее оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны не преследовалось в рамках уголовного законодательства России.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:

  • штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;
  • принудительные работы до трех лет;
  • лишение свободы на три года.

Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:

  • штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или до размера заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;
  • продолжительность принудительных работ — до пяти лет;
  • максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.

Помимо этого, виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Также в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

За эти преступления виновному могут грозить:

  • штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;
  • обязательные работы на срок до 360 часов;
  • исправительные работы на срок до года;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:

  • максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;
  • максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

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