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Врач-иммунолог рассказал, когда лучше прививаться переболевшим COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
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Проверяться на антитела, по мнению врачей, нужно не раньше чем через месяц после перенесенного коронавируса.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Ученые полагают, что в течение шести-семи месяцев после того как человек переболел COVID-19, будет действовать специфический иммунитет, такой защиты вполне достаточно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма. Какое это время, сказать сложно, обычно фигурирует цифра в шесть-семь месяцев", – отметил Крючков.

По истечении этого срока все же лучше усилить специфическую защиту от коронавирусной инфекции, при этом переболевшим может понадобиться не две, а только одна прививка. По словам иммунолога, исследования в этом направлении только начались, и позже в инструкции по применению будут вносится изменения. 

В заключение врач посоветовал проверяться на наличие антител не раньше, чем через шесть месяцев после вакцинации, и не раньше, чем через месяц после перенесенного COVID-19.

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