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Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной России

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Контроль готовности проведут на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности за зимний период обучения, сказал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости. 

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной России.
Шойгу потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, уточнили в Минобороне.

"Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", — отметили в ведомстве.

Комиссия Генерального штаба проведет проверку в Восточном военном округе, где состоятся основные розыгрыши учебно-боевых действий на полигонах Цугол и Сергеевский. В других округах и на Северном флоте руководить контрольными проверками будут командующие войсками.

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