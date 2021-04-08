Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС закупить российскую вакцину "Спутник V"

Российская вакцина с начала марта проходит проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину "Спутник V" после соответствующей проверки Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), заявил в эфире австрийского телеканала ORF бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда ЕМА проверит "Спутник V", нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен", - сказал Юнкер

Бывший глава Еврокомиссии заметил, что "COVID-19 - не игрушка", и нельзя отказываться от вакцины из-за того, что ее произвели в России.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. В ЕМА подчеркнули, что проверка исследований "Спутника V" - это обычная процедура для всех вакцин. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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