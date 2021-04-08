Поиски пресной воды для Крыма начались в Азовском море

В Крыму введена режимная подача воды из-за ее дефицита, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщает РИА Новости со слов вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин в Азовском море по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения Крыма водой планируется начать в апреле, проектные работы уже проведены. Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко говорил о том, что под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.

"Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", - сказал Кабанов.

Кроме того, по его словам, параллельно ведется разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", - сказал вице-премьер.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

Из-за дефицита воды в регионах Крыма введена режимная подача воды, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.