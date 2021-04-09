Корабль "Гагарин" вышел на орбиту

Пуск провели в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. К 14:07 корабль прибудет на МКС.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела пилотируемый корабль "Ю.А. Гагарин" ("Союз МС-18") на околоземную орбиту, сообщает РИА Новости.

Именной корабль везет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американца Марка Ванде Хая. Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Экипаж также везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией, и новый течеискатель для продолжения поисков трещины в российском сегменте МКС.

На обшивку корабля нанесена надпись "Ю.А. Гагарин", которая станет видна после выхода корабля в космос.

Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года взлетал с первой площадки Байконура, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.