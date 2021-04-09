Президент США попросит 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

В феврале Байден, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО… хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость".

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президентский запрос на 2022 год включает выделение $715 миллиардов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", — сказано в документе.

Западные страны неоднократно заявляли, что считают Россию угрозой. В опубликованной в марте оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям. В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к "угрожающим" государствам.

В свою очередь, в Кремле много раз подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми партнерами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы к худшим сценариям в отношениях с США. Политику Вашингтона он назвал непредсказуемой, агрессивной и резкой.